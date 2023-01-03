Замглавы МИД РФ Руденко: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии

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Россия рассматривает реализацию Японии курса на отказ от мирного развития страны как серьезный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

— Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией премьер-министра Японии Фумио Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации. Среди конкретных шагов — проведение масштабных военных учений около российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов, — заявил он в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия регулярно озвучивает свою позицию по этому вопросу. По его словам, Москва рассматривает такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Руденко предупредил, что в случае продолжения такой практики Россия примет ответные меры в целях блокирования военных угроз.

2 января сообщалось, что Япония рассчитывает пригласить президента Украины Владимира Зеленского для участия в онлайн-формате в саммите «Большой семерки», который состоится с 19 по 21 мая в городе Хиросима. Япония в качестве страны — председателя G7 хочет создать условия для интенсивных дискуссий по украинской проблематике.