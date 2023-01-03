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Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы
Фото: Минобороны РФ

Читатели французского издания Le Figaro скептически прокомментировали материал, в котором анализировались сценарии возможного контрнаступления ВСУ.

В статье сказано о «решительном настрое» украинских войск и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции и подготовке нового контрнаступления.

«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса. Таким образом, петля замкнется, и Украина больше не будет иметь доступа к Черному морю!» — заявил пользователь Patin-couffin.

«Украина? Выиграть войну против РФ? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!» — написал Michel Trophimovitch.

«Анализ карты боевых действий говорит об обратном и уж точно не о том, что Украина побеждает», — отметил Dedale.

«Украинским силам снятся сладкие сны, но ситуация изменилась», — оставил комментарий Pampelonne.

Российские солдаты уничтожили более 70 иностранных наемников в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом 2 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украина СМИ Франция Спецоперации Россия
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