Эксперт Лебединская рассказала о новых правилах доставки пенсий с 2023 года

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С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Об этом рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц. Если получателя в этот день не было дома и он не смог забрать выплату, то ему нужно было ждать до следующего месяца или самостоятельно посещать отделение «Почты России». Данное правило перестало действовать в этом году.

— Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив о визите, — сообщила Лебединская.

С апреля доставлять пенсию домой будет только «Почта России». В новогодние каникулы ее отделения работают по обычному графику и закроются на выходной только 7 января, сообщает агентство «Прайм».

Пенсии в течение года проиндексируют несколько раз. В целом по России повышение составит почти пять процентов. Какие правила получения пенсии и как повысятся выплаты в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».