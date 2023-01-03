Reuters: США и Южная Корея рассматривают возможность расширения обмена информацией по КНДР

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Американские власти не собираются привлекать свои ядерные силы к совместным учениям с Южной Кореи, поскольку корейское государство не является ядерной державой. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

При этом Вашингтон и Сеул рассмотрят возможность расширения обмена информацией и масштаба планирования вариантов действий в непредвиденных ситуациях.

— Идея заключается в том, чтобы также попытаться убедиться, что мы способны полностью рассмотреть весь спектр возможностей с учетом потенциала КНДР, который они продемонстрировали, а также их заявлений, — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что страна начала переговоры с Соединенными Штатами Америки о совместном планировании и проведении военных учений для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. Жителей Южной Кореи, по словам президента, достаточно сложно успокоить после получения КНДР ядерного оружия.

До этого южнокорейское Минобороны предупредило руководство КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует немедленное падение режима. Помимо этого, действующую власть КНДР обвинили в готовности начать военные действия.