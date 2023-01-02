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Президент Ёль: Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях

Араз Салехов
В мире
Президент Ёль: Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях
Фото: depositphotos

Южная Корея начала переговоры с Соединенными Штатами Америки о совместном планировании и проведении военных учений для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

—Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил, — отметил он.

Жителей Южной Кореи, по словам президента, достаточно сложно успокоить после получения КНДР ядерного оружия. В связи с этим появляются заявления о том, что США смогут защитить южнокорейское население с помощью «ядерного зонтика» или расширенного сдерживания, сообщает РИА Новости.

Накануне Минобороны Южной Кореи предупредило руководство КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует немедленное падение режима. Помимо этого, действующую власть КНДР обвинили в готовности начать военные действия.

До этого сообщалось, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море. Они пролетели 350 километров при максимальной высоте 100 километров.

Помимо этого, министерство иностранных дел Великобритании призвало правительство Северной Кореи остановить запуски ракет и заняться благополучием своих граждан. По данным внешнеполитического ведомства, один их последний запусков ракет со стороны Пхеньяна, произошедший 1 января, нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН.

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