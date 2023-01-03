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Французская инжиниринговая компания GTT объявила о приостановке работы в России

Араз Салехов
В мире
Французская инжиниринговая компания GTT объявила о приостановке работы в России
Фото: Unsplash

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) приняла решение приостановить работы в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Как уточняется, такое решение было принято «после углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским компаниям».

В частности, с 8 января будет приостановлен контракт с российским судостроительным комплексом «Звезда» на строительство 15 газовозов ледокольного класса.

Японский автопроизводитель Nissan продал свой бизнес в России. Что ожидает российские активы компании, кто теперь будет заниматься техобслуживанием машин этой марки и где брать запчасти, разбиралась «Вечерняя Москва».

Весной этого года на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны. Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям. Сообщения о новых «возвращенцах» все чаще мелькают в прессе. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».

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