Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении в 2022 году

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В прошлом году отношения между Россией и Туркменистаном развивались поступательно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года.

— Прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркменистана, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства, — отметил он.

Политик уточнил, что между странами идет развитие взаимоотношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Мишустин выразил уверенность, что в наступившем году Россия и Туркменистан продолжат плодотворное сотрудничество, сообщает русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Напомним, что президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд глав зарубежных государств и правительств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 13 ноября, сообщил, что в начале декабря намерен обсудить с лидерами Туркменистана и Азербайджана проект предложенного Россией «газового хаба». Российский и турецкий лидеры ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который РФ могла бы переместить транзит голубого топлива с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.