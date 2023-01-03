Эксперт перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году

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В этом году стоит сберегать свои средства в юане и гонконгском долларе. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— При выборе объекта для вложения своих сбережений нужно обязательно соотносить перспективы и риски, и валютные инструменты также обладают данными характеристиками... Если оценивать инструмент в координатах «риск-доходность», то валюты Поднебесной (юань и гонконгский доллар — прим. «ВМ») — оптимальный выбор, — отметил он.

По его мнению, в стране увеличивается привлекательность валют дружественных государств в связи с санкционной политикой ряда стран, сообщает РИА Новости.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что российские банки предлагают юань, азербайджанский манат и казахстанский тенге. По его словам, именно эти три валюты наиболее популярны сейчас, валюту других стран в России можно приобрести, но она имеет некоторые минусы.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев назвал валюту, которую лучше приобрести до нового года. По его мнению, покупка валют дружественных стран в виде облигаций до нового года станет хорошим вложением средств, наиболее перспективным будет приобретение китайского юаня.