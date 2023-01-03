Бирюков предупредил москвичей о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, — заявил он.

Заместитель столичного мэра подчеркнул, что выезды осуществляются только по заявкам самих граждан в экстренных случаях. Однако нередки случаи, когда в квартиры горожан приходят мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб.

Бирюков подчеркнул, что чаще всего мошенники в качестве жертвы выбирают пожилых людей. Они предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

В столице участились случаи, когда к жильцам под видом сотрудников управляющей компании приходят мошенники. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не попасть на уловки злоумышленников.