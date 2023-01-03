Ефимов: Город выделил свыше 380 гектаров земли для развития инфраструктуры

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В 2022 году Москва выделила 382 земельных участка для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, суммарная площадь этих участков составляет 384 гектара. Они выделены для реализации необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта, уточнил заммэра.

— Объекты будут возведены в рамках Адресной инвестиционной программы, — добавил Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что 60 земельных участков были предоставлены для строительства объектов социальной инфраструктуры, а еще 315 — для дорог, развязок и инженерных сетей.

— Еще на семи площадках появятся жилые дома для реализации городских программ, — отметил Гаман.

До этого Ефимов сообщил, что участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Реализация проекта позволит создать около 420 новых рабочих мест.