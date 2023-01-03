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В период новогодних праздников россияне чаще всего покупают водку и вино

Рафаэль Залян

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Общество
В период новогодних праздников россияне чаще всего покупают водку и вино
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В период новогодних каникул из алкогольных напитков россияне чаще всего покупают водку и винодельческую продукцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

В ведомстве уточнили, что в период зимних праздников в минувшем году граждане покупали абсолютно разный ассортимент алкоголя:

— Учитывая объемы легальных розничных продаж в 2021 году, наибольший объем проданной продукции в предновогодний период пришелся на пиво и пивные напитки, винодельческую продукцию, включая шампанское, а также водку.

В свою очередь руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал «ВМ», что в период праздников 3,5 раза растут продажи игристых вин по сравнению с летне-осенним периодом. Но предпочтение граждане отдают все же крепкому алкоголю:

— Например, в год игристых вин в России выпивается около 230 миллионов бутылок — четверть из них употребляют россияне в период с декабря по январь, что составляет всего 50 миллионов бутылок. А вот водки за год выпивается 1,5 миллиарда бутылок, в то время как в период Нового года около миллиона бутылок.

Следовательно, именно водка является самым продаваемым продуктом среди всех видов алкогольной продукции в период январских праздников.

Эксперт также отметил, что в период с 15 декабря по 20 января россияне потребляют около 30 процентов годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше.

Эксперт уточнил, что в целом в период праздников жители России выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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