Мантуров: «АвтоВАЗу» передадут активы Nissan в России

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«АвтоВАЗ» получит от подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» российские активы автоконцерна Nissan. Об этом во вторник, 3 января, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает «АвтоВАЗу» для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге, — цитирует министра РБК.

В конце декабря президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что концерн начнет производить автомобили под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По его словам, автомобили будут производиться в тех сегментах и тех классах, которые не будут конкурировать с продукцией Волжского автомобильного завода.

Японский автопроизводитель Nissan продал свой бизнес в России. Что ожидает российские активы компании, кто теперь будет заниматься техобслуживанием машин этой марки и где брать запчасти, — в материале «Вечерней Москвы».