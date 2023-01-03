Ефимов: Число товаров в каталоге Портала поставщиков достигло двух миллионов

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Количество стандартных товарных единиц в каталоге Портала поставщиков в 2022 году выросло почти на треть и достигло двух миллионов. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент в каталог ежедневно загружается в среднем свыше 1,6 тысячи новых наименований. С начала 2022 года количество доступных на ресурсе товаров, работ и услуг выросло более чем на 470 тысяч — до двух миллионов единиц, — рассказал заммэра.

По словам Ефимова, каталог способствует развитию конкуренции, помогает систематизировать данные, облегчить анализ и поиск необходимой продукции, повысить прозрачность проведения закупок.

Заммэра напомнил, что каталог появился на портале поставщиков в 2018 году. В 2022 году там появился раздел с отечественной продукцией — мебелью, медицинскими изделиями, производственным оборудованием, одеждой, строительными, бумажными и хозяйственно-бытовыми товарами. Заявки на размещение новых товарных единиц направляют сами заказчики, предприниматели и предприятия.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, сейчас на портале поставщиков зарегистрированы более 285 тысяч предпринимателей, более 90 процентов из которых — представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов. Широкий перечень предлагаемой продукции позволяет госзаказчикам из 39 регионов России оперативно приобретать необходимые товары.

— Благодаря структурированному каталогу поставщики могут выстраивать стратегию работы: анализировать товарные ниши, узнавать о наиболее востребованной продукции, отслеживать динамику стоимости конкретных товаров, формировать актуальные ценовые предложения. В классификаторе отражены все характеристики продукции, а также внедрена сортировка по регионам, — отметил Щербаков.

В конце декабря Ефимов сообщил, что столичные заказчики обеспечивают оперативные потребности через закупки малого объема на котировочных сессиях Портала поставщиков. В уходящем году соответствующий инструмент помог городу сэкономить 6,2 миллиарда рублей.