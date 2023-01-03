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Столичные службы ликвидируют последствия ночного снегопада

Араз Салехов
Город
Столичные службы ликвидируют последствия ночного снегопада
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Городские службы Москвы устраняют последствия сильного ночного снегопада. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— Утром провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. К очередному циклу приступили в 11:00. Работы повторяем по мере выпадения осадков, — говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты очистили от снега дворовые территории и парковочные пространства. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что очистка от снега и наледи проходит на скатных кровлях многоквартирных жилых домов, выступающих элементах фасадов зданий, водосборных желобах и воронках водостоков.

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы. Предупреждение о снегопаде будет действовать до 12:00 вторника, 3 января. Также в период до 22:00 среды, 4 января, жителей столичного региона призывают сохранять осторожность из-за оледенения дорог.

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