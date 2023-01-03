Психологи назвали причины ссор между супругами в новогодние каникулы

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На ухудшение отношений между супругами в период новогодних каникул могут повлиять накопленное недовольство друг другом, маленькая жилплощадь, скука и неумение организовать свой досуг. Об этом рассказали психологи.

— Многие ссылаются на отсутствие денег, мешающее весело проводить время, но на самом деле можно организовать досуг с наименьшими затратами. Чаще всего достаточно будет просто вместе прогуляться. Только одно это позволит перезагрузиться и наладить отношения, — рассказала психолог-консультант Мария Радченко.

Член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс в свою очередь отметил, что часть супружеских пар ссорится из-за нарушения личного пространства. В частности, такое может происходить в небольших квартирах. По его мнению, такая проблема актуальна в большей степени у молодых семей.

Накопленное недовольство, считает психолог Ксения Левина, также имеет свое влияние на взаимоотношения людей. Она советует высказывать свои мысли и пожелания сразу, если что-то в поведении домашних начинает не устраивать, сообщает РИА Новости.

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