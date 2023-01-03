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Haaretz: В Израиле признались, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине

Араз Салехов
В мире
Haaretz: В Израиле признались, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине
Фото: Pixabay

На Украине продолжают чествовать лидера украинских националистов Степана Бандеру, что вызывает возмущение в Израиле. Об этом пишет газета Haaretz.

— Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент», — пишет автор статьи Сэм Сокол.

Он уточнил, что израильские власти неоднократно делали замечания киевскому режиму касательно их отношения к Бандере, однако призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны.

1 января на Украине под патронатом официальных властей прошло несколько мероприятий в честь дня рождения Бандеры. Польский премьер Матеуш Моравецкий высказал по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за данные преступления.

В конце июня уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил пособника нацистов Степана Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных с точки зрения законности действий. Дипломат заявил тогда, что версия о связи Бандеры с фашистами ошибочная.

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