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Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля Коэном ситуацию на Украине

Евгений Белоусов
В мире
Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля Коэном ситуацию на Украине
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с новым главой израильского МИД Эли Коэном. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии, — рассказали в министерстве.

Также министры обеих стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос нормализации обстановки ситуации в Сирии. Отдельными темами переговоров стали ситуация на Украине и проведение Россией специальной военной операции, говорится на сайте МИД.

Летом 2022 года в отношениях России и Израиля появились некоторые сложности. Одна из недавних — возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут». Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вовсе заявил, что в отношениях двух стран наметился кризис.

На это в Тель-Авиве уже пообещали ответить «политическими мерами». Действительно ли отношения России и Израиля переживают не лучшие времена? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Украина Сергей Лавров МИД РФ Израиль
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