Брумбол, парусные сани, ледовый картинг: пять необычных зимних видов спорта, которые стоит освоить в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На дворе зима, а значит, пришла пора «снежных» активностей. Для многих они чаще всего ограничиваются катанием на лыжах, коньках и сноуборде. О пяти необычных видах спорта, которые стоит попробовать в 2023 году, — в материале «Вечерней Москвы».

Скиджоринг

«Ездовые лыжи» — так с норвежского переводится название этого вида спорта. Заняться им смогут владельцы довольно «хитрого» инвентаря — пары беговых лыж, крупной собаки и упряжки. Суть в следующем: собака тянет своего хозяина, стоящего на лыжах. Последний маневрирует и при необходимости сам «включает» коньковый ход.

Для скиджоринга подойдут собаки с задорным характером и весом от 20 килограммов. Отличные кандидаты — хаски, овчарки, лабрадоры, маламуты и лайки.

На собаку нужно надеть упряжку и специальную обувь, лыжнику потребуется широкий пояс, к которому крепится поводок.

Также важно обучить собаку специальным командам. Среди них — «стой», «вперед», «влево», «вправо».

Парусные сани

Этот вид спорта также называют зимним виндсерфингом или буерным спортом. Все просто: к саням крепятся паруса, и получается буер. На нем ездок рассекает по гладкой поверхности замерзшей реки.

По легенде буерный спорт появился еще в XVII веке. Катание на буере якобы было забавой русской императрицы Елизаветы Петровны. Доподлинно известно, что в 1882 году в России состоялась первая гонка на санях с парусами.

В наше время проводятся чемпионаты по буерному спорту. На них ездоки разгоняют свои сани до 190 километров в час.

Брумбол

Broom — «метла», ball — «мяч». Игра напоминает причудливую разновидность хоккея.

Для проведения полноценного матча нужно 10 игроков — по пять в каждой команде (включая вратарей). Как и в хоккее, игрокам в брумбол нужно поразить ворота соперника. Вот только инвентарь у них другой: вместо коньков — ботинки со специальной резиновой подошвой, вместо шайбы — мяч, вместо клюшек — «метлы» (так называют палку с треугольным пластиковым наконечником).

Кстати, как и в случае с хоккеем, родиной брумбола считается Канада. Возможно, в скором времени этот вид спорта появится в олимпийской программе.

Ледовый картинг

Довольно экстремальный вид спорта или досуга. По сути, это картинг, но только не на асфальте, а на льду. Причем, как правило, речь идет об оледеневших поверхностях водоемах, что придает данному спорту особую изюминку.

Главное, чтобы лед был достаточно крепким. Заносы и необычные ощущения вам обеспечены. Гонки на «ледовых» картах уже устраиваются в России.

Волейбол на снегу

С этой активностью все совсем просто. Мяч, сетка и снег — вот и все что потребуется. По официальным правилам, в зимний волейбол играют шесть игроков — по три на команду. Допускаются перчатки, шапки и прочие теплые вещи. Обувь рекомендуют надевать шипованную, отлично, например, подойдут футбольные бутсы.

Интересно, что, как и брумбол, волейбол на снегу также может вскоре появится на Олимпийских играх.