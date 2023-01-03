Четырехлетняя девочка спасла двух инвалидов от пожара, пока ждала Деда Мороза

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Две женщины с инвалидностью чуть не погибли в пожаре в селе Байдары в Курганской области. Спасти их помогла четырехлетняя девочка. Об этом стало известно во вторник, 3 января.

Девочка сидела у окна и высматривала Деда Мороза, когда заметила вспыхнувшую пристройку дома соседей. Сами соседи уже спали и не могли заметить пожар. Девочка тут же рассказала об увиденном отцу, который вызвал пожарных и разбудил соседей.

Прибывшие пожарные сумели вовремя остановить огонь и не дали ему распространится с пристройки на дом. Владельцами дома, который чуть не сгорел, оказались мать и дочь с группами инвалидности, передает kp.ru.

До этого сообщалось, что возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в центре столицы было ликвидировано специалистами экстренных служб. В тушении пожара были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники.

Из-за пожара в заведении сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать жильцов соседнего жилого дома.