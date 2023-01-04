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Украинский пленный сообщил, что канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский пленный сообщил, что канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям
Фото: Pexels

Инструкторы из Канады в Британии обучают украинских военных городским боям. Об этом сообщил попавший в плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук.

— 6 октября призвался, с 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас, — рассказал он.

Также их обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, добавил Лищук.

— Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора. Военнослужащие служат в Канаде, нас обучали в Великобритании, — отметил он.

Пленный рассказал, что обучение в общей сложности продолжалось 35 дней, после чего солдат перекинули обратно в подразделение в Житомире, а оттуда — на фронт, передает РИА Новости.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 1 января рассказал, что участники группы взяли большое число пленных в ходе специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что жесткого обращения по отношению к плененным украинским военнослужащим со стороны бойцов ЧВК нет.

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