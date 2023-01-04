«Только Малахов иногда звонит»: Рома Желудь рассказал об одиночестве из-за наркозависимости

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Блогер Рома Желудь рассказывал, что потерял многомиллионные контракты и армию поклонников из-за употребления запрещенных веществ: он подсел на тяжелые наркотики, которые разрушили его карьеру, и ушел в эскорт.

Звезда много раз пытался вылечиться, но прошлым летом у него из-за передозировки отказали ноги.

В последнем интервью Желудь сообщил, что уже почти два месяца не прикасается к наркотикам. Не сорваться ему помогают новые романтические отношения.

— Я делаю шаги, учусь на рехабе. У меня получается достичь того уровня, когда мне нужны только антидепрессанты. Это для меня хороший результат. Мне удалось столько времени быть трезвым. Я убрал из своей жизни всех, кто употребляет. Нет желания возвращаться к наркотикам, не хочу больше в жизнь, когда ты одинок, только Малахов иногда звонит и предлагает лечь в рехаб, — рассказал блогер изданию «СтарХит».

В 2021 году Желудь рассказывал о тяжелом периоде в жизни, который связан с лечением его матери от онкологии. Он сильно переживал за родительницу, готовящуюся к шестой химиотерапии.