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«Хочется плакать»: Рома Желудь рассказал о лечении матери от рака

Юлия Курганова

Общество
«Хочется плакать»: Рома Желудь рассказал о лечении матери от рака
Фото: Youtube / Super

Блогер Рома Желудь рассказал о тяжелом периоде в жизни, который связан с лечением его матери от онкологии. Он сильно переживает за родительницу, готовящуюся к шестой химиотерапии.

Знаменитость раскрыл подробности состояния здоровья его мамы Оксаны Керимовой. Сам блогер старается не падать духом, поддерживать родительницу и верить в скорейшую победу над болезнью. Он заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы спасти женщину.

— У нее будет шестая химиотерапия, впереди еще три, потом операция. Состояние у нее, конечно… Бывает такое, что слышу по телефону ее голос и хочется плакать, как будто уже все… Но мы сильные. Я знаю, что мы победим, — разоткровенничался Желудь в YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать».

Он отметил, что главное — дойти до операции. Блогер не знает пока, что они будут делать после, но верит, что хирургическое вмешательство поможет матери окончательно излечиться.

Шоумен признался, что не общается с отцом Рустамом Керимовым. Он обижен на родителя из-за того, что тот отвернулся от блогера, когда он стал принимать наркотики и нуждался в помощи, сообщает издание «Экономика сегодня».

Рома Желудь рассказал о конфликте с Яной Рудковской из-за миллиона рублей. Пик популярности блогера пришелся на 2012 год, но вскоре он перестал быть публичным лицом. Мужчина признался, что виной этому конфликты и его отказ вступать в интимную связь с неким важным человеком.

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