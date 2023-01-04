Криминалист объяснил, сколько мумифицированный труп девушки пролежал в отеле Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Тело женщины, которая умерла при загадочных обстоятельствах в одной из гостиниц в Таганском районе столицы, могло пролежать около двух недель. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов. Он рассказал, от чего зависит скорость гниения трупа.

— Все зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха. Если, например, труп на морозе лежит, может долго лежать, не разлагаясь, если это в тепле, от недели до десяти дней уже появляется специфичный запах. Тело распухает и начинает гнить. Думаю, недели две могло тело девушки пролежать, — объяснил он.

Но специалист отметил, что мумифицироваться труп может начать через две недели. Обычно тело или разлагается и гниет в последствии, или мумифицируется.

— Здесь, наверное, было комбинировано: что-то начало мумифицироваться, что-то начало разлагаться, — отметил Игнатов.

При этом некоторые детали происшествия привели его в ступор. Он задался вопросом, как тело могло пролежать столько времени в номере отеля. Ведь каждый день должны приходить сотрудники гостиницы, чтобы убирать номер. Также другие постояльцы отеля и сотрудники могли почуять неприятный трупный запах. За две недели он должен был сильно распространиться, добавил криминалист в беседе с Пятым каналом.

Мумифицированное тело женщины обнаружили в ночь на 2 января. Она была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Вскоре столичным полицейским удалось выяснить личность умершей, ею оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.