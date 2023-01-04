Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медики предупредили, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики предупредили, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Конфеты со спиртным могут привести не только к легкому опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови. Об этом предупредили медики.

Заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин отметил, что для многих конфеты в яркой обертке и красивой коробке являются атрибутом праздника, а в них зачастую содержится спиртное.

— Многие такие конфеты содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке. Хочу предостеречь от попыток достигнуть опьянения путем поедания большого числа конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет не опьянение, а гипергликемический удар, который возникает при значительном повышении уровня глюкозы в крови, — сообщил специалист.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова добавила, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара.

— Понимаю, что полностью отказаться от сладостей сложно, но нужно знать, что даже здоровому человеку с нормальной массой тела не нужно есть конфеты каждый день. Их можно включать в рацион питания по праздникам, даже лучше не каждую неделю и в небольшом количестве, не более одной — двух штук, — посоветовала врач.

Она сообщила, что в качестве полезной альтернативы конфетам могут стать свежие или сухие фрукты и ягоды, а также несладкие пастила, мармелад, зефир, приготовленные без добавления сахара, передает РИА Новости.

Врач-педиатр Елена Игринева сообщила, сколько сладкого можно есть ребенку, и назвала самые вредные сладости для детей. По ее словам, худшими сладостями являются леденцы, ириски и жевательные конфеты.

Здоровье Алкоголь Врачи сахар Сладости
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте