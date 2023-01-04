Медики предупредили, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Конфеты со спиртным могут привести не только к легкому опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови. Об этом предупредили медики.

Заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин отметил, что для многих конфеты в яркой обертке и красивой коробке являются атрибутом праздника, а в них зачастую содержится спиртное.

— Многие такие конфеты содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке. Хочу предостеречь от попыток достигнуть опьянения путем поедания большого числа конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет не опьянение, а гипергликемический удар, который возникает при значительном повышении уровня глюкозы в крови, — сообщил специалист.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова добавила, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара.

— Понимаю, что полностью отказаться от сладостей сложно, но нужно знать, что даже здоровому человеку с нормальной массой тела не нужно есть конфеты каждый день. Их можно включать в рацион питания по праздникам, даже лучше не каждую неделю и в небольшом количестве, не более одной — двух штук, — посоветовала врач.

Она сообщила, что в качестве полезной альтернативы конфетам могут стать свежие или сухие фрукты и ягоды, а также несладкие пастила, мармелад, зефир, приготовленные без добавления сахара, передает РИА Новости.

Врач-педиатр Елена Игринева сообщила, сколько сладкого можно есть ребенку, и назвала самые вредные сладости для детей. По ее словам, худшими сладостями являются леденцы, ириски и жевательные конфеты.