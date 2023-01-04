Около 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

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Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в прошлом году выявили в столице более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

— На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. В 2022 году в результате мониторинговых мероприятий специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу города Москвы, — сказано в сообщении.

Отмечается, что выявление новых видов животных и растений, которые были выявлены за последние три года, указывает на улучшение экологической обстановки, передает агентство «Москва».

Масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных» начался в Москве. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода». По следам зверей и птиц специалисты будут устанавливать видовое разнообразие на природных территориях столицы. Учет будет вестись в течение всей зимы.