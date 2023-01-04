Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

Юлия Курганова
Город
Около 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в прошлом году выявили в столице более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

— На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. В 2022 году в результате мониторинговых мероприятий специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу города Москвы, — сказано в сообщении.

Отмечается, что выявление новых видов животных и растений, которые были выявлены за последние три года, указывает на улучшение экологической обстановки, передает агентство «Москва».

Масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных» начался в Москве. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода». По следам зверей и птиц специалисты будут устанавливать видовое разнообразие на природных территориях столицы. Учет будет вестись в течение всей зимы.

Птицы Красная книга Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте