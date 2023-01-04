Спецслужбы задержали жителя Мелитополя, передававшего СБУ данные об армии России

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники силовых структур задержали жителя Мелитополя в Запорожской области, подозреваемого в передачи данных об действиях российской армии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду, 4 января, сообщил представитель силового ведомства.

— Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России, — сказал он.

По предварительным данным, подозреваемый был завербован спецслужбами Украины через интернет. В процессе оперативно-розыскных мероприятий специалисты обнаружили соответствующие материалы и факты, после чего их передали для дальнейшего рассмотрения, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. Задержанный приехал на территорию России по трудовой миграции, во время допроса он признался о своих планах.