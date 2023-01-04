Марочко заявил, что ВСУ используют ложные позиции на Купянском направлении

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оруженный сил Украины (ВСУ) используют ложные позиции на Купянском направлении спецоперации, чтобы скрыть реальную численность личного состава. Об этом в среду, 4 января, сообщил офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Куземовка РТГр (ротная тактическая группа — прим. «ВМ») вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков. Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность, — цитирует Марочко ТАСС.

До этого сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали несколько единиц бронетехники при попытке украинской армии продвинуться к городу Кременная в ЛНР. ВСУ за последние сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

Накануне стало известно, что российские войска уничтожили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Именно из этих пусковых установок армия Украины проводила обстрелы населенных пунктов региона.