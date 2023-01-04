Предприятиям Москвы грозит крупный штраф за не очищенные от снега крыши зданий

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Предприятиям города, занимающимся очисткой кровли и крыш зданий от снега, может грозить административный штраф в размере 200 тысяч рублей за невыполнение своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы в среду, 4 декабря.

В столице осуществляется строгий контроль за своевременной уборкой снега. За выполнением работ обязаны следить собственники или правообладатели зданий. Они в свою очередь обязаны назначить ответственных, которые сформируют бригады из рабочих и обеспечат их необходимым оборудованием.

Очистка крыши от осадков должна выполняться в течение двух дней после окончания снегопада, если здание выходит на улично-дорожную сеть. Если кровли выходят на другие территории — в течение трех суток.

— За непринятие собственниками зданий и сооружений мер по очистке крыш от снега и наледи предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. В случае невыполнения ответственными лицами указанных обязательных требований данные о нарушителях направляются в прокуратуру города Москвы для принятия соответствующих мер реагирования, — отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что городские службы Москвы устранили последствия сильного ночного снегопада. Специалисты очистили от снега дворовые территории и парковочные пространства.