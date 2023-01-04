Парки Москвы подготовили рождественскую программу мероприятий на 4–8 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Летняя улица, 1с1 Карта всех событий

Столичные парки подготовили программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут узнать об истории и традициях Рождества. Она пройдет в период с 4 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 4 января.

Гости музея-усадьбы «Люблино» 5 и 7 января смогут узнать, как в вертепах давали рождественские представления, а также примут участие в сценах бала-маскарада. Музей-заповедник «Царицыно» 6 и 8 января в свою очередь проведет программу «Счастливого Рождества!», где москвичи познакомятся с традициями празднования в крестьянских семьях.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 6 января пройдет бесплатное занятие по живописи. Его участники нарисуют натюрморт с мандаринами, еловыми ветками и имбирными пряниками. В этот же день в Гончаровском парке состоится занятие «Рождественская снежинка», посвященное вырезанию объемных снежинок из бумаги, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Рождественскую ночь режим работы городского транспорта будет продлен. Это необходимо для того, чтобы жители и гости столицы смогли быстрее добраться до дома после мероприятий.