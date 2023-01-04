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Губернатор Ростовской области объяснил причину срабатывания ПВО 3 января

Александр Афонин
Общество
Губернатор Ростовской области объяснил причину срабатывания ПВО 3 января
Фото: официальный портал правительства Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) начала работу вечером 3 января в Ростовской области для ликвидации объекта в форме шара, который свободно летел по ветру. Об этом в среду, 4 января, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

— Вчера около 22 часов работала система ПВО в семи километрах от населенного пункта Султан-Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации, — сказал глава области.

Губернатор призывал всех местных жителей сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности граждан в регионе задействованы все доступные силы и средства. Защита неба осуществляется путем его прикрытия системами ПВО, отметил Голубев в своем Telegram-канале.

До этого Василий Голубев сообщил, что ситуация в Ростовской области остается стабильной. Местные власти призвали жителей не поддаваться панике после появления сообщений в социальных сетях о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

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