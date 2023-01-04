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Губернатор Ростовской области Голубев заявил о стабильной обстановке после сообщений о работе ПВО

Юлия Курганова
Общество
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о стабильной обстановке после сообщений о работе ПВО
Фото: Администрация президента РФ

Власти Ростовской области призвали жителей не поддаваться панике после появления сообщений в социальных сетях о работе ПВО в регионе. Губернатор Василий Голубев в среду, 4 января, сообщил, что ситуация в области остается стабильной.

— Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, — написал он в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появились сообщения о работе ПВО в Ростове-на-Дону. Ночью во вторник, 3 января, в пригороде Ростова были видны вспышки на небе, а потом прозвучали два громких хлопка.

Приграничное село Муром в Белгородской области попало под обстрел украинской армии. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что оперативные службы региона уже работают на месте инцидента.

До этого беспилотник ВСУ был сбит системой противовоздушной обороны вблизи Воронежа. Как уточняется, пострадавших и разрушений на земле нет.

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