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Андрей Бочкарев: Потолок станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро получил оригинальный дизайн

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Потолок станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро получил оригинальный дизайн
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Коломенская улица Карта всех событий

Специалисты завершили оформление архитектурного потолка станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Концепция оформления станционного комплекса «Нагатинский Затон» продиктована его географическим расположением: станция находится на полуострове, с трех сторон окруженном водой. Поэтому образ, который архитекторы использовали для создания дизайна, совершенно очевиден: он посвящен обитателям рек столичного региона, — сказал он.

Заммэра добавил, что площадь декоративных конструкций составит 115 квадратных метров. При оформлении станции будут использоваться металлические «чешуйки», которые позволят сформировать уникальную волнистую поверхность.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что для реализации концепции специалисты смонтировали более 26 тысяч декоративных элементов. Размер каждого из них составил 8 на 14 сантиметров.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что стилистика наземных павильонов станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро напоминает архитектуру дворца, расположенного в музее-заповеднике «Коломенское». Он уточнил, что наружная отделка стен выполнена металлическими тисненными панелями с подсветкой по периметру кровли.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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