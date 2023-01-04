Два трамвая задерживаются на Симферопольском бульваре из-за ДТП на путях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

В результате аварии с участием двух автомобилей в районе остановки «Нахимовский проспект» на Симферопольском бульваре произошла задержка трамваев № 3 и 16. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Симферопольском бульваре (в районе остановки «Нахимовский проспект») из-за ДТП с участием двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 3 и 16, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими ограничениями движение трамваев оказалось временно изменено. Московских пассажиров призвали сохранять внимательность, совершая поездки, а также следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого задержка трамваев произошла в районе остановки «Детские ясли-сад» на Открытом шоссе. По техническим причинам там временно изменили маршруты № 2, 13 и 36. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность.