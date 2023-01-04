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Шойгу: Фрегат «Адмирал Горшков» проведет учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Евгений Белоусов
Общество
Шойгу: Фрегат «Адмирал Горшков» проведет учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Об этом в среду, 4 января, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

До этого президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии выхода «Адмирала Горшкова» на боевую службу. Российский лидер поблагодарил специалистов, которые разработали и осуществили серийное производство данного вооружения.

Кроме того, Путин в онлайн-режиме принял участие в церемониях спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III» и поднятия флагов на новых кораблях. Он поздравил всех моряков и кораблестроителей с данным событием, которое является важным этапом для российского флота.

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