Тамара Глоба: Россия может не бояться кризиса, проблемы будут только в Европе

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Россияне могут быть спокойны за свое будущее, ведь экономических бед и кризиса стране удастся избежать в ближайшие годы, чего нельзя сказать о Европе. Такое мнение высказала астролог Тамара Глоба.

— 90-е ушли далеко. Вспышки о прошлом ждать не нужно, проблемы будут только в Европе. Люди, которые имели много, останутся без всего. Облегчение придет в 2024-м. И в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации, — рассказала астролог.

2023 год, утверждает Глоба, заставит богатых потерять свои накопления, а бедных этот год только обогатит. Главное — сохранять баланс во всем и держать себя в руках, тогда беды обойдут стороной.

Кроме того, все россияне, занятые поиском работы, смогут найти ее именно в этом году, передает слова астролога StarHit.

До этого Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.

Астрологи сообщили, что новый год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие же окажутся в центре головокружительных романов.