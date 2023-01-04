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Мантуров прилетел в Ульяновск на новейшем российском самолете МС-21

Евгений Белоусов
Общество
Мантуров прилетел в Ульяновск на новейшем российском самолете МС-21
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров совершил полет в качестве пассажира на новейшем российском самолете МС-21. Об этом в среду, 4 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

— В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании, — говорится в сообщении.

Во время посещения ЦАГИ российский вице-премьер осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым сейчас ведется.

В начале ноября министр заявил, что на фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены. Так, с мая российские предприятия стали с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке к ноябрю месяцу.

Денис Мантуров Россия Самолеты
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