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Чуть менее 8 млн беженцев прибыли в Европу из Украины с конца февраля 2022 года

Егор Провоторов
В мире
Чуть менее 8 млн беженцев прибыли в Европу из Украины с конца февраля 2022 года
Фото: shutterstock

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду, 4 января, сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 7,915 млн беженцев с Украины. По имеющейся в УВКБ информации, за последнюю неделю их число выросло на 18,5 тысячи человек.

Как отметили в управлении, больше всего беженцев с начала спецоперации приняла Россия. Затем следуют Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Румыния, Словакия и Молдавия. Все они приняли больше 100 тысяч человек. При этом РФ — почти 3 миллиона. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4,9 млн беженцев.

По информации УВКБ, в целом после 24 февраля с Украины в соседние государства прибыли 17,14 млн человек. При этом 9,18 млн человек пересекли границу в обратном направлении, пишет ТАСС.

В конце декабря издание Daily Mail написало, что жители Великобритании, которые приняли у себя украинских беженцев, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, а некоторые из них в зимние праздники хотели «вернуть» свои дома.

Украина ООН беженцы Европа
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