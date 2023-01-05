Представитель Белого дома рассказал о постепенном прогрессе российских сил под Бахмутом

Фото: Минобороны РФ

США считают, что российские силы добиваются нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска. Об этом в среду, 4 января, сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, в Вашингтоне считают, что российские подразделения продолжают добиваться «постепенно нарастающего прогресса» на артемовском направлении. Представитель исполнительной ветви американской власти заметил, что Россия «вложила серьезные усилия» в Бахмут, однако украинские силы «все еще храбро бьются за него».

— Исход в настоящее время неопределен, — заметил американский чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Он полагает, что боевые действия вдоль этой линии соприкосновения продолжатся в обозримом будущем вне зависимости от судьбы Артемовска. По словам представителя администрации США, в Вашингтоне исходят из того, что в предстоящие месяцы будет продолжение боевых действий и в других местах по линии фронта, несмотря на время года и сложные погодные условия в регионе.

В конце декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара.