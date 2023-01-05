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Волочкова не взяла с собой на Мальдивы очередного будущего мужа

Егор Провоторов
Общество
Волочкова не взяла с собой на Мальдивы очередного будущего мужа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная российская балерина Анастасия Волочкова улетела в отпуск на Мальдивы, откуда похвасталась пикантными фото. Однако у подписчиков возник резонный вопрос, куда знаменитость успела деть своего нового возлюбленного.

Еще в декабре бывшая прима Большого театра хвасталась перед поклонниками своим новым партнером. Кондитера Дмитрия Волочкова представляла всем как мужчину всей своей жизни и обещала, что вскоре выйдет за него замуж. Многие фанаты обрадовались таким новостям, однако те, кто знаком с поведением артистки, все же ждали подвоха.

Теперь же откровенные фотоснимки Анастасии очевидно указывают на то, что она развлекается на островах в гордом одиночестве. В комментариях к постам пользователи социальных сетей гадают, где же знаменитость оставила своего очередного будущего мужа, пишет портал 7Дней.

До этого Волочкова рассказала «Вечерней Москве» о том, как она планировала встретить Новый год. В новогоднюю ночь экс-балерина хотела отказаться от просмотра «Голубого огонька» и традиционной трапезы с закусками.

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