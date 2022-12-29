«Буду устраивать шоу»: Анастасия Волочкова рассказала, как встретит Новый год

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Самая знаменитая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в новогоднюю ночь не будет наслаждаться «Голубым огоньком» и трапезничать аппетитными закусками. У знаменитости грандиозные планы на ночь с 31 на 1, которыми она поделилась с «Вечерней Москвой».

По словам Волочковой, у нее сейчас плотный концертный график и буквально каждая минута расписана.

— Какие «огоньки», какой салат? Некогда мне вообще устраивать застолья, — резко ответила звезда на вопрос о планах в новогоднюю ночь. — Я все дни — 31 декабря и 1 января — буду петь песни, танцевать и устраивать шоу на разных площадках Москвы и области. В новогоднюю ночь у меня будут двойные спектакли.

Балерина призналась, что для нее этот праздник — «сплошные выступления и благотворительные акции».

— Меня ждет очередная постановка балетного шоу «Алиса в зазеркалье», куда я приглашаю людей абсолютно бесплатно. Сейчас набираюсь сил, чтобы влиться в этот новогодний марафон. У меня такой аврал, поэтому времени для застолья и «Голубого огонька» у меня просто нет и не будет, — посетовала знаменитость.

Звезда выразила надежду, что сможет «наверстать упущенное» во время отпуска, который она себе запланировала в конце января.

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