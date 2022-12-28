Выпьет шампанского и поедет: стало известно, как Ольга Бузова проведет новогоднюю ночь

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Звезда реалити-шоу и популярная певица Ольга Бузова новогоднюю ночь будет отмечать в Москве. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал PR-менеджер поющей телеведущей Антон Богославский.

По его словам, январские праздники Ольга Бузова отметит в своей новой квартире, в которую она недавно заехала.

— Ольга наконец-то закончила ремонт в квартире, которую купила несколько лет назад. Недавно отпраздновала новоселье там, а теперь проведет в новом жилище еще и Новый год, — сообщил Богославский. — В праздничную ночь под бой курантов она загадает желание, напишет его на листке бумаги, подожжет его и выпьет с шампанским. Как это делает большинство граждан нашей страны.

После этого теледива, по словам ее представителя, отправится на выступление в московский ресторан, где у нее намечена концертная шоу-программа. Там знаменитость проведет всю праздничную ночь, заключил собеседник «ВМ».

Бузова недавно рассекретила имя человека, подарившего ей шикарные букеты роз, фотографиями которых она похвасталась в социальных сетях. Подписчики артистки надеялись, что одинокая звезда наконец-то обзавелась влиятельным поклонником. Однако выяснилось, что таким образом исполнительницу порадовал король российской эстрады Филипп Киркоров.