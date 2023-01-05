AFP: Экс-главу французской внешней разведки обвинили в попытке вымогательства

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Экс-генерального директора главного управления французской внешней разведки Бернара Бажоле обвинили в соучастии в попытке вымогательства. Материал об этом в среду, 4 января, опубликовало Agence France-Press со ссылкой на осведомленный источник.

Бажоле занимал вышеуказанный пост четыре года — с 2013 по 2017 годы. Его обвинили в произвольном посягательстве на личную свободу.

По информации собеседника французского агентства, бывший глава ведомства принимал участие в вымогательстве денег у предпринимателя Алена Дюмениля.

Французский бизнесмен обвинил сотрудника главного управления внешней разведки Франции требовал выплатить республике 15 миллионов евро. При этом жертве преступления угрожали, показывая снимки его родственников, пишет РИА Новости.

Накануне лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте республики Марин Ле Пен заявила, что именно действия французских властей привели к «взрыву цен» на электричество, по причине чего многие производители оказались на грани банкротства.