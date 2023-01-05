Ле Пен уверена, что кризис во Франции связан с «плохим политическим выбором» страны

Фото: Пресс-служба Госдумы

Действия французских властей привели к «взрыву цен» на электричество, по причине чего многие производители оказались на грани банкротства, заявила в среду, 4 января, лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте республики Марин Ле Пен.

По ее словам, такая ситуация «невыносима» для всех предприятий, которые сталкиваются с большими издержками и снижением покупательной способности французов.

— Но, что еще хуже, эти немыслимые счета могут задушить мелких производителей и независимых предпринимателей, — заметила французский политик.

Ле Пен напомнила, что в особенно сложном положении сейчас оказались кондитеры и пекари, продукция которых, по ее словам, стала символом французской идентичности. Она подчеркнула, что сейчас сотни предприятий либо закрылись, либо находятся на грани банкротства.

По словам политика, все это стало результатом «плохого политического выбора в прошлом». По ее словам, рост цен на электрическую энергию начался еще в 2021 году, после чего ситуация усугубилась на фоне событий на территории Украины, пишет РИА Новости.

В середине сентября Марин Ле Пен заявила, что присоединение Франции к санкциям в отношении России стало крупным просчетом руководства страны и привело к энергетическому кризису.