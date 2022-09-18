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Ле Пен назвала введение Францией санкций против России геополитической ошибкой

Александр Афонин
В мире
Ле Пен назвала введение Францией санкций против России геополитической ошибкой
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Присоединении Франции к санкциям в отношении России стало крупным просчетом руководства страны и привело к энергетическому кризису. Об этом в воскресенье, 18 сентября, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

— (Правительство — прим. «ВМ») совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции, — сказала она.

Политик добавила, что на данный момент политика Евросоюза сильно меняется. По мнению Ле Пен, она совершает переход «из федеральной в имперскую», что отрицательно сказывается на продвижении мира и сотрудничества стран — участников объединения, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что министры по европейским делам Германии, Франции и Польши высказались о необходимости заново определить ключевые принципы политики Евросоюза в отношении России. Из документа следует, что происходящее на Украине знаменует собой поворотный момент в отношениях с Москвой.

Франция Санкции Марин Ле Пен Россия
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