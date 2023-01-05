Один из беспилотников КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

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Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Северной Кореи в декабре прошлого года вошел в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Южной Кореи в центре Сеула. Об этом в четверг, 5 января, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники среди южнокорейских военных.

По информации, полученной из Сеула, беспилотник вошел в северную часть зоны, однако не приблизился к ключевым объектам сферы безопасности. Журналисты указывают, что радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километра.

Представители агентства добавили, что о проникновении БПЛА в зону министр обороны Ли Чжон Сол доложил в среду президенту Юн Сок Елю на совещании, которое посвящено обеспечению защиты государства против дронов.

Американские власти не собираются привлекать свои ядерные силы к совместным учениям с Южной Кореей, поскольку корейское государство не является ядерной державой. Об этом сообщило в понедельник, 2 января, агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.