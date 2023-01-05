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«Украинцы сбежали»: замминистра информации ДНР опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Украинцы сбежали»: замминистра информации ДНР опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Фото: gur.gov.ua

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов обнародовал радиоперехваты переговоров наемников из Польши в Марьинке.

— Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде. Связь глушится... Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. <...> Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали! — привел Безсонов разговоры поляков в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) незадолго до новогодних каникул перебросило две группировки военных на этот непростой участок боевых действий. По словам замминистра информации, изначально численность бойцов составляла 120 человек, однако к настоящему моменту в живых остались только около 30.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

По его словам, Вашингтон скрывает присутствие сил НАТО на Украине. Фактически Штаты и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.

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