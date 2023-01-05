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В ДНР рассказали, что под видом наемников в ВСУ воюют бойцы подразделений Запада

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР рассказали, что под видом наемников в ВСУ воюют бойцы подразделений Запада
Фото: gur.gov.ua

Большое число военных из западных специальных подразделений едет в зону спецоперации под видом наемников. При этом они приезжают на Украину уже слаженными группировками. Об этом рассказал подполковник Народной Милиции ДНР Андрей Баевский.

— Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наемников. Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание, — рассказал он в интервью ТАСС.

Баевский уточнил, что за такой период времени невозможно с нуля подготовить группу военных для диверсионного или разведывательного выхода.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

По его словам, Вашингтон скрывает присутствие сил НАТО на Украине. Фактически Штаты и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.

Украина наемники Спецоперации Армия
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