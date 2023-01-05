Володин: Изъятие Германией активов РФ приведет к игнорированию права другими странами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Германия будет изымать активы России для передачи их Украине, то это положит начало процессу игнорирования международного права во всем мире. Такое мнение он выразил в четверг, 5 января, на своей странице в Telegram.

Володин напомнил, что не так давно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд использовали Минские соглашения для милитаризации Киева.

— Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну, — написал спикер Думы.

Он подытожил, что соответствующее решение приведет к тому, что страны по своему усмотрению начнут забирать, что посчитают нужным.

Западные политики часто декламируют особые ценности, которые лежат в основе современной цивилизации. Однако нередко произнесенные вслух и прописанные на бумаге эти ценности расходятся с реальностью. И все более актуальной становится перефразированная цитата из Джорджа Оруэлла: «все люди равны, но некоторые люди более равны, чем другие». О том, какие ценности нарушил Запад, реализуя антироссийскую политику, — в материале «Вечерней Москвы».