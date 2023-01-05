Карьерный эксперт столичной службы занятости населения рассказала, как поменять работу в новом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Начало года – время ставить перед собой новые цели. Карьерный эксперт столичного Центра занятости населения «Моя работа» Светлана Семеренко рассказала, как достичь их самым коротким путем.

— За минувший год мы не раз наблюдали вдохновляющие истории перезапуска карьерного вектора. Если вы тоже задумываетесь о выборе нового направления профессионального развития, сначала поймите, насколько вы психологически готовы к изменениям. Вам придется снова учиться, многое делать с нуля, выходить из зоны комфорта, тратить на работу больше времени, чем вы привыкли. Если вы согласны, следующий этап – поиск ограничивающих убеждений и борьба с ними. Не бойтесь осуждения окружающих. Не позволяйте сбить вас с толку едкими комментариями со стороны: «это не твое», «не занимайся ерундой», «возраст уже не тот». Прислушивайтесь к своим ощущениям и верьте в себя — это ключ к успеху, — рассказала Светлана Семеренко.

Оцените ситуацию

В начале пути эксперт рекомендует спросить себя «от обратного» — а что, если вы не будете ничего менять? Устраивает ли вас такая ситуация? Не исключено, что сейчас перемены вам не нужны, потому что есть другие приоритеты. Другой ключевой вопрос — есть ли у вас внутренний ресурс на то, чтобы меняться, хватит ли сил и терпения? Если ответ положительный, то нужно составить пошаговый план действий. Определите, сколько времени в день или в неделю вы готовы уделять работе над собой – чтению профессиональной литературы, наработке новых контактов или освоению востребованных навыков.

Определите вашу мотивацию

Чтобы ваш выбор не разочаровал вас, нужно понять, что вами движет. Это может быть стремление брать на себя больше ответственности и реализовывать более амбициозные проекты, желание сменить обстановку или найти баланс между работой и семьей. Приоритетом может быть и повышение дохода и выбор максимально перспективного для этого направления. Или же вы всю жизнь мечтали о творчестве, но в юности не верили в себя, а теперь наконец решились.

Необходимо определиться, к какому стилю жизни вы стремитесь. Подойдет ли вам работа 24/7 ради быстрого продвижения по карьерной лестнице? Или вы хотите работать удаленно, успевать путешествовать, ходить в музеи и театры? Планируете ли вы совмещать хобби с работой или же сделать хобби своей работой? Пути ко всем этим целям будут разными.

Поймите, с чем вы готовы мириться в первое время

Переход в новую сферу и даже старт собственного дела могут сопровождаться временным снижением доходов. Возможно, вам придется устроиться на стажировку или стартовую позицию, собирать пул лояльных клиентов с нуля, чтобы зарекомендовать себя на рынке. Рассчитайте, есть ли у вас подушка безопасности. Карьерный переход стоит запланировать и с точки зрения вашего бюджета. Обязательно подумайте, в какие сроки вам надо вернуться к прежнему уровню доходов, чтобы двигаться к финансовым целям постепенно.

Оцените себя объективно

Определите, насколько кардинально вы хотите поменять свой профессиональный вектор. Будете ли вы задействовать свои прежние навыки и развивать их или пойдете совсем в другую сторону? Нужно четко понимать, чего вам не хватает для новой роли или профессии. Кому-то первостепенно прокачать софт-скиллс: эмоциональный интеллект или управленческие компетенции. А кто-то планирует резкий рывок, например, ставит перед собой цель из учителя русского языка переквалифицироваться в медсестру. Подобная долгосрочная цель потребует гораздо больше ресурсов.

Нащупайте точки входа в новую профессию: через нетворкинг, с начальных позиций или направлений, смежных с вашим. Например, если вы были копирайтером и хотите уйти в IT, предпочтительной для вас профессией может стать UX-редактура – разработка функционального текстового наполнения сайтов и приложений.

Поймите, что вам интересно

Выбирать новое направление в карьере стоит не только с позиций востребованности на рынке. Обязательно учитывайте ваши интересы, чтобы вам не наскучило, и вы не потеряли мотивацию слишком быстро. Попробуйте вспомнить, что вам было интересно в детстве, кем вы мечтали стать в юности, в каких активностях участвовали в студенчестве. Такая ретроспектива поможет понять, что действительно ваше.

Выбор инструментов

Когда понятны цели, уже можно подбирать инструменты. Если вы хотите понять свои истинные желания и приоритеты, советуем пройти бесплатное тестирование на мотивационный профиль в центре «Моя работа». Также центр располагает почти двумя сотнями опросников на профессиональные навыки и профориентационными тестами.

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Многим для смены карьерного вектора необходимо освоить новую востребованную специальность. Безработные горожане, мамы с детьми дошкольного возраста и горожане старше 50 лет могут получить направление на бесплатное обучение от центра «Моя работа».

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.