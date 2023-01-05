В Мосприроде рассказали об уникальных экотропах столицы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На природных территориях столицы создано 13 экотроп, общая протяженность которых составляет около 40 километров. По словам заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой, каждая такая тропа уникальна и была создана с учетом особенностей местности.

— Это места, где чаще всего можно увидеть диких зверей и птиц, а летом еще и редкие растения, — рассказала она.

Так, например, экотропа в Серебряном бору, протяженность которой составляет 5,5 километра, отличается своими завораживающими видами заснеженных берегов Москвы-реки. Внимательные москвичи могут заметить на этой тропе следы ласки, горностая и зайца-русака.

Еще одна уникальная экотропа расположена в Битцевском лесу. Ее протяженность составляет 2,4 километра.

Эта дорога пролегает через лиственные и хвойные насаждения по водоразделу Битцы и Городни. В конце тропы горожане могут посетить вольерный комплекс, в котором живут белки и фазаны.

О других уникальных экологических тропах столицы можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Летом 2022 года Мосприрода и ВДНХ разработали новый экомаршрут по главной выставке страны, его протяженность составила 2,51 километра. Отмечается, что маршрут проходит через озелененную территорию ВДНХ и природно-исторический парк «Останкино». Москвичи смогут пройти по экотропе, высота которой доходит до 6,5 метра, а общая длина участка составила порядка 500 метров.