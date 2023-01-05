В Мосприроде рассказали об уникальных экотропах столицы
На природных территориях столицы создано 13 экотроп, общая протяженность которых составляет около 40 километров. По словам заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой, каждая такая тропа уникальна и была создана с учетом особенностей местности.
— Это места, где чаще всего можно увидеть диких зверей и птиц, а летом еще и редкие растения, — рассказала она.
Так, например, экотропа в Серебряном бору, протяженность которой составляет 5,5 километра, отличается своими завораживающими видами заснеженных берегов Москвы-реки. Внимательные москвичи могут заметить на этой тропе следы ласки, горностая и зайца-русака.
Еще одна уникальная экотропа расположена в Битцевском лесу. Ее протяженность составляет 2,4 километра.
Эта дорога пролегает через лиственные и хвойные насаждения по водоразделу Битцы и Городни. В конце тропы горожане могут посетить вольерный комплекс, в котором живут белки и фазаны.
О других уникальных экологических тропах столицы можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Летом 2022 года Мосприрода и ВДНХ разработали новый экомаршрут по главной выставке страны, его протяженность составила 2,51 километра. Отмечается, что маршрут проходит через озелененную территорию ВДНХ и природно-исторический парк «Останкино». Москвичи смогут пройти по экотропе, высота которой доходит до 6,5 метра, а общая длина участка составила порядка 500 метров.